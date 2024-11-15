Россиянам рассказали, как спланировать траты перед Новым годом

Россиянам стоит составить списки тех, кого хочется поздравить с Новым годом, определиться с бюджетом на праздники и каждый вечер подсчитывать израсходованные суммы, начиная с ноября. Это позволит избежать необдуманных трат перед каникулами, сказала «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Для начала логичным будет определиться с бюджетными возможностями. Важно понять разумность суммы для трат на подарки, продукты или украшения. Чтобы не столкнуться с нехваткой средств после праздников, полезно просчитать, когда и какие суммы будут на вашей карте, сколько и на что резонно потратить перед Новым годом, сколько может уйти на длительные новогодние каникулы. Стоит заранее обдумать подарки для конкретных людей, как вы украсите свой дом, предусмотреть продукты и блюда для праздничного стола. Кстати, искусственную елку и украшения, возможно, имеет смысл взять в аренду, чтобы не покупать их. Чтобы не уйти за рамки вашего кошелька, следует фиксировать все покупки и каждый вечер подсчитывать, сколько потрачено. Делать это стоит начинать уже в ноябре», — посоветовала сенатор.

Епифанова назвала не лишним поискать скидки — в период предпраздничных распродаж их становится много. Это акции магазинов, промокоды, купоны, перечислила сенатор. Она назвала полезным изучать альтернативы, ведь взамен покупных подарков можно приготовить приятные домашние угощения, сделать авторские сувениры.

По словам Епифановой, с каждым годом в моду все больше входят ручные поделки, и сейчас в каждом городе есть организации или компании, в которых можно сделать уникальную лепку и вышивку.

«Кроме того, в моду входит и домашняя кулинария. А это всегда и вкуснее, и уникальнее, и бюджетнее. А вместо излишних поездок или походов в дорогущие рестораны, мне кажется, имеет смысл провести время дома с родственниками, детьми или друзьями», — заключила Епифанова.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого призвал россиян не брать кредит на празднование Нового года и «жить по средствам».

Ранее россиянам дали три совета по быстрому погашению кредита.