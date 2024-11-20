В России подскочило производство шин

За январь — сентябрь российские производители нарастили выпуск шин на 12% в годовом выражении, до 33,25 млн штук. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Основная доля пришлась на легковые шины — 78% или 26 млн штук. Еще 10% выпуска заняли шины для грузовиков. Всего за период их было произведено 3,3 млн.

Доля легкогрузовых шин для среднетоннажных грузовиков в общем объеме производства по итогам трех кварталов составила 8,6% (2,9 млн штук). Оставшиеся 3,4% (1,05 млн штук) — шины для сельскохозяйственной, лесохозяйственной, строительной, горной и других типов колесной техники.

Услуги шиномонтажа за последний год подорожали на 19%. Средний чек вырос до 2,6 тыс. рублей.

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