Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подскочило производство шин

ЦРПТ: выпуск шин за девять месяцев вырос на 12%

close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

За январь — сентябрь российские производители нарастили выпуск шин на 12% в годовом выражении, до 33,25 млн штук. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Основная доля пришлась на легковые шины — 78% или 26 млн штук. Еще 10% выпуска заняли шины для грузовиков. Всего за период их было произведено 3,3 млн.

Доля легкогрузовых шин для среднетоннажных грузовиков в общем объеме производства по итогам трех кварталов составила 8,6% (2,9 млн штук). Оставшиеся 3,4% (1,05 млн штук) — шины для сельскохозяйственной, лесохозяйственной, строительной, горной и других типов колесной техники.

Услуги шиномонтажа за последний год подорожали на 19%. Средний чек вырос до 2,6 тыс. рублей.

Ранее был раскрыт главный страх покупателей подержанных машин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами