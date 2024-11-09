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Раскрыт главный страх покупателей подержанных машин

FRESH: больше всего покупатели подержанных авто боятся скрученного пробега

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Один из главных страхов покупателей подержанных автомобилей — скрученный пробег. Об этом свидетельствуют результаты опроса маркетплейса FRESH, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

«Действительно, отличить по косвенным признакам вроде износа накладок на педалях пробег 138 тысяч километров от пробега 212 тысяч километров не так просто. Тем более, если накладки перед продажей предусмотрительно заменили», — признали специалисты.

Также покупатели б/у транспорта боятся, что им попытаются продать утонувшую машину или авто, восстановленное после серьезного ДТП. Такие автомобили должны идти в утиль, однако их нередко воскрешают под продажу.

Среди других страхов — «перебитые» номера, долги прежнего собственника, нахождение авто под банковским залогом или участие его в судебном споре.

В октябре в Россию завезли рекордное за 12 лет число новых легковых автомобилей. Импорт достиг 112 тыс. машин.

Ранее были названы сроки эксперимента по маркировке автозапчастей.

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