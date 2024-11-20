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Россиянам рассказали о новой прибавке к зарплате в 2025 году

Эксперт Ситникова: с 1 марта россияне могут получать надбавку за наставничество

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Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

С 1 марта 2025 года с появлением в Трудовом кодексе понятия наставничества в сфере труда добавится и возможность некоторым работникам получить надбавку за обучение новичков. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон Елена Ситникова.

Эксперт рассказала, что в трудовом договоре наставника появятся пункты о содержании и форме выполнения этой работы. Также работодатели будут обязаны указывать размер и условия выплат за дополнительный функционал. Ориентироваться при установлении суммы будут на принятую на предприятии систему оплаты труда, объяснила специалист.

До этого опрошенные учителя дошкольного и школьного образования пожаловались на бюрократию и низкую зарплату. Согласно исследованию, составленному Институтом образования НИУ ВШЭ совместно с Рыбаков Фондом и Фондом «Университет детства» в сентябре 2024 года, наиболее частой трудностью для преподавателей является высокая бюрократическая нагрузка — ее отметили 64% опрошенных. Сотрудники частных школ сталкиваются с этой проблемой чаще.

Ранее в Госдуме объяснили, как бороться с дефицитом сотрудников в сфере ЖКХ.

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