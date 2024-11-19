В Госдуме объяснили, как бороться с дефицитом сотрудников в сфере ЖКХ

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей объяснила, какие шаги необходимо предпринять для решения проблем с дефицитом сотрудников в сфере ЖКХ. По ее мнению, необходима стандартизированная тарификация по дому.

«Собственники могут отказываться от каких-то услуг, но основной пакет должен быть оплачен на основе экономически обоснованных расчетов. Фактически это переход к государственному регулированию сферы ЖКУ. У нас сметные нормативы, экспертизы и так далее существуют абсолютно во всех отраслях: в капремонте, в стройках», — отметила парламентарий.

Она добавила, что необходимо принять единую методику расчета оплаты услуг в сфере ЖКХ. Работа над ней, по ее словам, уже ведется совместно с Минстроем.

Кроме того, важно повышение эффективности работы за счет ее автоматизации. Однако без ручного труда в жилищной сфере все равно не обойтись, заключила Разворотнева.

До этого депутат сообщила, что в российских регионах этой зимой ожидается дефицит дворников. По ее словам, мигранты не помогут разрешить эту проблему, потому что они отдают предпочтение более прибыльным профессиям. Например, идут работать курьерами, зарплата которых в разы выше.

Ранее в России назвали самые дефицитные специальности.