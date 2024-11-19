Российские учителя пожаловались на низкие зарплаты

Учителя дошкольного и школьного образования чаще всего жалуются на бюрократию и низкую зарплату. Об этом пишет РБК, приводя данные исследования.

Согласно исследованию, составленному Институтом образования НИУ ВШЭ совместно с Рыбаков Фондом и Фондом «Университет детства» в сентябре 2024 года, наиболее частой трудностью для преподавателей является высокая бюрократическая нагрузка — ее отметили 64% опрошенных. Сотрудники частных школ сталкиваются с этой проблемой чаще.

На низкую заработную плату пожаловались 58% опрошенных учителей. Еще 59% педагогов признались, что сталкиваются с отсутствием мотивации к обучению у школьников.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1059 учителей.

Недавно онлайн-школа «Точка Знаний» предоставила информацию о том, в каких регионах предлагают учителям самые высокие зарплаты. Одним из них стала Камчатка.

Ранее молодым педагогам одного из российских регионов назначили миллионную выплату.