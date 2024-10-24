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В следующем году страховые пенсии в России вырастут на уровень инфляции

Юрист Виноградов: в 2025 году страховые пенсии в России возрастут на 7,3%

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Павел Лисицын/РИА Новости

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на уровень прогнозируемой инфляции. Об этом декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм».

Он отметил, что первоначально индексация пенсий в 2025 году должна была пройти в два этапа: с 1 февраля на 4,5%, соответствуя уровню инфляции за прошлый год, и с 1 апреля — еще на 2,2%, соразмерно с доходами Социального фонда РФ.

Однако затем правительство внесло изменения в действующий законопроект и решило проиндексировать пенсии один раз в начале года. В соответствии с прогнозом Минэкономразвития, ожидаемый уровень инфляции в следующем году составит 7,3%.

Виноградов подчеркнул, что в 2025 году планируется возобновить приостановленную в 2016 году индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам. Поэтому пенсия увеличится на 7,3% как для работающих, так и неработающих пенсионеров.

23 октября депутат Московской областной думы Анатолий Никитин предложил индексировать пенсии по реальной инфляции.

Ранее были названы пять главных проблем российской пенсионной системы.

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