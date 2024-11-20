В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ с дохода от ее продажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

Отмечается, что сейчас собственник должен платить налог с дохода от продажи недвижимости, если объект находился у него в собственности более пяти лет. Срок сокращается, если право собственности на недвижимость получено физлицом при наследовании или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника.

До этого сооснователь бухгалтерского аутсорсинга «Мое дело» Анастасия Моргунова рассказывала, что россияне имеют право на получение пяти видов налоговых вычетов от государства. Это льготы в виде «живых» денег, которые положены всем, кто является плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13-15%.

Стандартные вычеты могут получить только взрослые с детьми и льготные категории россиян. Среди них — инвалиды первой и второй групп, «чернобыльцы», участники боевых действий, ветераны.

Ранее россиянам рассказали, что грозит за неуплату налогов до 1 декабря.