Россиянам напомнили о возможности получить налоговый вычет до конца года

Россияне имеют право на получение пяти видов налоговых вычетов от государства. Это льготы в виде «живых» денег, которые положены всем, кто является плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13-15%. Об этом «Газете.Ru» сказала сооснователь бухгалтерского аутсорсинга «Мое дело» Анастасия Моргунова.

По ее словам, стандартные вычеты могут получить только взрослые с детьми и льготные категории россиян. Среди них — инвалиды первой и второй групп, «чернобыльцы», участники боевых действий, ветераны. Этот тип вычетов предоставляют работодатели: они учитываются при расчете зарплаты. Моргунова отметила, что россиянин с зарплатой в 150 тыс. рублей и двумя несовершеннолетними детьми сможет получить налоговый вычет в размере 4,2 тыс. рублей.

Имущественный вычет предоставляется при покупке жилья или доли в нем, а также если владелец построил его сам. Моргунова уточнила, что получить имущественный вычет можно в любое время года. Эксперт пояснила, что можно подать заявление на вычет до конца этого года, если вы купили или построили жилье в 2021, 2022 или 2023 году. В 2025 году обратиться за вычетом могут те, кто купил жилье в 2022, 2023 и 2024 году. Размер имущественного вычета — 2 млн рублей на саму стоимость недвижимости и 3 млн рублей на проценты по ипотеке.

Социальные вычеты могут получить те, кто занимался благотворительностью, оплачивал свое лечение и обучение, обучение родственников и детей, лечение детей, супруга и родителей, занимался спортом в фитнес-центрах. Общий размер социального вычета ограничен 150 тыс. рублей, безлимитно можно возмещать только дорогостоящее лечение.

Инвестиционный вычет ограничен 400 тыс. рублей в целом за год. Он предоставляется россиянам, которые вкладывались в индивидуальные инвестиционные счета.

Профессиональный вычет положен только предпринимателям, нотариусам и адвокатам, занятым частной практикой. Моргунова напомнила, что профессиональные доходы вместе с вычетами уже должны быть задекларированы (до 30 апреля 2024 года), а налоги с них уплачены. По общему правилу, профессиональные налоговые вычеты предоставляются в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Однако в исключительных случаях, вместо учета фактически произведенных расходов, индивидуальные предприниматели могут получить вычет в размере 20% от общей суммы полученного ими дохода, заключила эксперт.

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