В России предложили заморозить тарифы естественных монополий

В России предлагают заморозить тарифы естественных монополий до конца 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект, подготовленный депутатами Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» совместно с лидером партии Сергеем Мироновым.

Тарифы естественных монополий оказывают большое влияние на цены товаров и услуг, заявил Миронов. В связи с этим необходимо законодательно ограничить рост таких тарифов с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года, считает он.

«Мораторий должен распространяться на тарифы для транспортировки нефти, газа, нефтепродуктов по магистральным трубопроводам», — отметил депутат.

Документ предполагает ограничение стоимости железнодорожных перевозок, водоснабжения и водоотведения, передачи тепловой и электроэнергии, услуг аэропортов и транспортных терминалов, почтовой связи, услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также ледокольной проводки судов в акватории Северного морского пути, сообщил Миронов.

Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы 20 ноября.

8 ноября сообщалось, что с 1 декабря тарифы РЖД на грузовые перевозки вырастут на 13,8%, а на пассажирские — на 11,6%. Теперь тарифы будут учитывать не только потребительскую, но и промышленную инфляцию. Они предполагают использование композитного индекса, где будут учтены индекс цен промышленности, топлива, электроэнергии и другие.

Ранее в Госдуме рассказали о планах изменить плату за капремонт.