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ФАС подготовила решение о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки

С 1 декабря в РЖД вырастут тарифы на перевозки

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Shutterstock/fornStudio

С 1 декабря тарифы РЖД на грузовые перевозки вырастут на 13,8%, а пассажирские – на 11,6%, сообщает «Коммерсантъ».

Теперь тарифы будут учитывать не только потребительскую, но и промышленную инфляцию. Они предполагают использование композитного индекса, где будут учтены индекс цен промышленности, топлива, электроэнергии и другие.

Индексация грузового тарифа уже включает целевые надбавки. С 1 декабря надбавки в размере 1,5% на корректировку налогового законодательства, 7% на капремонт и 1% на транспортную безопасность будут закреплены в прейскуранте на постоянной основе и включены в индексируемую базу.

Также с 1 января тарифы на перевозки контейнеров и минерально-строительных грузов дополнительно вырастут на 5%, а на порожний пробег – на 10%.

Как отмечают эксперты, рост оказался меньше обещанного. Они отметили, что операторы и грузовладельцы недовольны повышением, но из-за отсутствия лишних финансовых возможностей РЖД и правительство не имеют других источников средств на строительство инфраструктуры.

В правительстве считают, что нововведения не окажут критического воздействия, так как средства от тарифных поступлений все равно вернутся в экономику, а значит и в отрасли, работающие с монополией.

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