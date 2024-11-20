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Названа цена эскалации украинского конфликта для экономики США

Handelsblatt: США потеряли 350 пунктов Dow Jones после одобрения ударов ATACMS

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«Газета.Ru»

Индекс американского фондового рынка Dow Jones упал на 350 пунктов после того, как США санкционировали удары по РФ с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Одной из причин такой динамики на рынке был назван страх перед возможным ответом Москвы на этот шаг. Однако спад индекса Dow Jones составил лишь 0,3%, при этом индекс Nasdaq, агрегирующий показатели высокотехнологичных компаний США на рынке, вырос на 1% и составил 18 987 пунктов, а индекс S&P 500, отражающий позиции 500 самых крупных частных компаний в США, вырос на 0,4% и составил 5917 пунктов.

19 ноября президент России Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, в соответствии с которой РФ может применить ядерное оружие в случае массированного нападения с использованием конвенциональных вооружений со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы.

Ранее индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 7 ноября.

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