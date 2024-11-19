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В России оценили, как долго курс доллара будет превышать 100 рублей

Экономист Сидоров: доллар будет стоить более 100 рублей в течение 2025 года

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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара еще долго будет составлять более 100 рублей, как минимум ближайшие полгода. Об этом ЕАН рассказал директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

По его словам, к концу 2024 года американская валюта будет стоить примерно в 100,5 рубля. Экономист Евгений Сидоров, в свою очередь, сказал, что доллар не опустится ниже 100 рублей в течение 2025 года, потому что предпосылок к этому нет. Он отметил, что ослаблению рубля поспособствовали рост расходов бюджета, а также необходимость поддержки российских регионов и социальной сферы.

«Это усиливает инфляционные процессы и ослабляет национальную валюту. Проще говоря — больше тратим, сильнее инфляция, ниже курс рубля и выше — доллара», — пояснил Сидоров.

Накануне директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко говорил, что высокая ключевая ставка Банка России продолжает поддерживать курс рубля. Однако рост геополитических рисков может ослабить российскую валюту. В ближайшие месяцы, по его словам, возможна повышенная волатильность денежной единицы РФ на фоне близости новогодних праздников и роста бюджетных расходов.

Ранее сообщалось, что курс доллара может достигнуть 110 рублей к концу года.

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