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В России допустили, что доллар будет стоить 150 рублей в 2025 году

Аналитик Голубовский: доллар может стоить 150 рублей в 2025 году

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Антон Денисов/РИА Новости

В 2025 году на фоне продолжающегося ослабления национальной валюты доллар может стоить до 150 рублей. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский.

По его словам, падение рубля остановится, если в мире не будут складываться условия для развития кризиса.

«Причина банальна — нефть не будет расти и будет, скорее всего, дешеветь. Здесь прямая корреляция — рубль зависит от торгового баланса. Он и так, на мой взгляд, был несколько силен. С тех пор как летом у нас ухудшились условия внешней торговли и Китай сократил спрос на российскую нефть в силу того, что у него экономика охлаждается, у нас курс доллара уже должен был быть выше 100», — сказал Голубовский.

Он спрогнозировал, что к февралю 2025 года курс доллара будет составлять 105 рублей. При этом на пике кризиса он может доходить до 120-150 рублей, заключил аналитик.

Директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев до этого говорил, что курс доллара еще долго будет составлять более 100 рублей, как минимум ближайшие полгода. По его словам, к концу 2024 года американская валюта будет стоить примерно в 100,5 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара может достигнуть 110 рублей к концу года.

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