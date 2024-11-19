Россиянам назвали самый выгодный срок вклада

Максимальный доход можно получить, положив деньги на среднесрочный вклад сроком от шести до девяти месяцев. Ставки по ним находятся на пиковых значениях, а срочность защищает от возможной волатильности рынка, поделился с «Газетой.Ru» заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин.

Если деньги планируется потратить на дорогостоящую покупку, то лучше обратить внимание на накопительные счета, рекомендовал он. Доходность по ним ниже, чем по вкладам, но они позволяют гибко управлять своими финансами: накопительный счет можно пополнять и деньги с него можно снять в любой момент, отметил эксперт.

«Выбирайте накопительные счета с ежедневным начислением процентов, это позволит сохранить доход при досрочном закрытии договора или выведении средств», — посоветовал Охорзин.

При этом финансист не рекомендовал раньше времени снимать средства с уже открытых депозитов, выбирая лучшие предложения. По его словам, лучше дождаться окончания действия текущего вклада и оформить новый уже с накопленными процентами.

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках в первой половине ноября обновила исторический рекорд. Значение выросло до 20,91% годовых.

Ранее россиянам раскрыли, в чем подвох высокой «приветственной» ставки по счетам.