Средняя стоимость кредитов наличными превысила 29%

В начале сентября средний показатель полной стоимости кредитов (ПСК) наличными в России достиг 29,3% годовых. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

ПСК — это размер переплаты по долгу за весь срок договора с кредитором. Таким образом, на текущих условиях переплата за 2,5 года составит более 60% от суммы займа.

На фоне менее выгодных условий россияне стали реже оформлять кредиты. Объем выдачи снижается третий месяц подряд. По итогам августа банки выдали займов наличными на 507 млрд рублей, что на 13% меньше июльского результата. Средний чек ссуды в прошлом месяце сократился до 175 тыс. рублей. Между тем средний срок кредитования вырос до двух лет и девяти месяцев.

Между тем в Банке России зафиксировали рост стоимости кредитного риска розничных клиентов. Во втором квартале показатель увеличился до 2,4%, что на 0,4 п.п. превышает среднеисторический уровень.

Ранее в ЦБ раскрыли условия для возвращения к мягкой денежно-кредитной политике.