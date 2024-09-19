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Должникам разрешат договариваться со всеми кредиторами сразу

ЦБ разработал законопроект о комплексном урегулировании долгов по кредитам

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Shutterstock/Champion studio

В России готовится нововведение, которое позволит должникам договариваться сразу со всеми кредиторами. Центробанк разработал законопроект о «комплексном урегулировании» долгов по кредитам, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексей Чирков, передает РБК.

Согласно проекту, заемщики, допустившие просрочки, смогут заключать единые соглашения о реструктуризации задолженности со всеми кредиторами одновременно. Такое урегулирование будет доступно для банков, микрофинансовых организаций, госкорпорации «Дом.РФ» и профессиональных коллекторских агентств.

«Кредиторы одного должника должны будут предложить ему план работы с долгом. Это может включать отсрочку платежей, реструктуризацию, отмену штрафов и пеней или частичное списание долга», — пояснил Чирков.

Важно отметить, что на время разработки соглашения, которое может занять до 30 дней, ни один кредитор не имеет права пытаться взыскать задолженность через суд. Информация о начале переговоров между должником и заимодавцем будет отражаться в кредитной истории.

Однако некоторые аналитики выражают опасения, что такой подход может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных заемщиков. Они могут использовать процедуру «комплексного урегулирования» для затягивания выплат по кредитам.

До этого эксперт рассказал россиянам о семи способах уменьшить платежи по ипотеке. Среди них — добиваться скидки за быструю сделку, покупка процентной ставки, использование залога, увеличенный первоначальный взнос и участие в программах застройщиков.

Ранее средняя стоимость кредитов наличными превысила 29%.

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