Стало известно, в каких городах подорожали квартиры

Средняя полная цена однокомнатных квартир в новостройках по итогам августа выросла в семи российских городах-миллионниках. Лидером по скорости увеличения стоимости стала Уфа (+2,6%, до 5 млн рублей). Уфа также стала лидером по темпам роста цен на «двушки» и «трешки». Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс Недвижимость».

Там пояснили, что тенденция связана со снижением в городе числа дешевых лотов в продаже. Также цены увеличились в Красноярске (+1,1%, до 5,3 млн рублей), Перми (+0,9%, до 4,6 млн рублей), Казани (+0,7%, до 9,3 млн рублей) и Волгограде (+0,6%, до 5,6 млн рублей).

Двухкомнатные квартиры в Уфе подорожали на 6,2%, до 7,2 млн рублей. Рост цен сопровождался небольшим снижением объемов предложения. В Санкт-Петербурге «двушки» прибавили в стоимости 3,8%, средняя полная цена составила 18,1 млн рублей. На третьем месте по темпам роста цен оказалась Москва (+2,6%, до 20 млн рублей).

Трехкомнатные квартиры в Уфе подорожали на 5,4% (до 9,4 млн рублей в среднем). В компании объяснили это сравнительно небольшой представленностью «трешек», а также вымыванием самых дешевых квартир. В Перми трехкомнатные квартиры подорожали на 1,8% (до 8,2 млн рублей), а в Воронеже — на 0,9% (до 8,6 млн рублей).



Студии больше всего прибавили в цене в Воронеже (+5,4%, до 4,7 млн рублей). Рост средней стоимости связан с увеличением предложения за месяц и вводом в эксплуатацию более дорогих вариантов первичного жилья. Также студии подорожали в Уфе (+5,2%, до 3,8 млн рублей), что связано с увеличением количества предложений высокобюджетного сегмента. Продолжает рейтинг Новосибирск, где за месяц студии выросли в цене на 3,3%, до 5,3 млн рублей. Незначительно стоимость увеличилась в Екатеринбурге (+0,9%, до 4,4 млн рублей) и Перми (+0,9%, до 3,6 млн рублей).

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее стало известно, в каких городах подешевели квартиры.