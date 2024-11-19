В России готовятся поднять сумму страхования ипотечных средств на эскроу-счетах

В России собираются увеличить сумму страхования ипотечных средств на эскроу-счетах при покупке жилья. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями».

Соответствующий законопроект, предполагающий повышение суммы страхования на эскроу-счетах вдвое — с 10 до 20 млн рублей, в нижнюю палату парламента планируют внести в ближайшее время, отметил он.

«Работать осталось немного», — подчеркнул депутат.

В случае принятия законопроекта его положения вступят в силу в 2025 году, уточнил Аксаков. Цель такой инициативы состоит в том, чтобы снизить риски для покупателей квартир и участников долевого строительства, подчеркнули «Известия».

Сейчас покупатель недвижимости может получить возмещение по счету эскроу в размере 100%, но не выше порога застрахованных средств — в настоящее время это 10 млн рублей. Но в крупных городах стоимость квартир часто превышает эту сумму, поэтому увеличение размера страхования на эксроу-счетах позволит защитить заемщиков от банкротства финансовой организации, отмечает издание.

В конце сентября глава Гильдии риелторов России Константин Апрелев отмечал, что ближе к Новому году на рынке новостроек должна состояться существенная коррекция цен вниз — застройщики будут вынуждены пересматривать цены. По его словам, отмена льготной ипотеки «зажала девелоперов в тиски».

Ранее стало известно, в каких городах подорожали квартиры.