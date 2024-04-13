Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей бесплатно через СБП

Россияне с мая текущего года смогут переводить между своими счетами в различных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). Как сообщает РИА Новости, соответствующие нормы закона вступят в силу с 1 мая.

Глава регионального блока проекта «За права заемщиков» Народного фронта Галактион Кучава рассказал, что воспользоваться новыми нормами смогут клиенты более 200 банков.

Кучава напомнил, что необходимо помнить о лимите при переводе иным лицам — он составляет 100 тысяч рублей, а свыше этой суммы взымается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

В настоящее время лимит бесплатных переводов по СБП ограничен суммой 100 тысяч рублей в месяц.

До этого сообщалось, что крупные российские банки стали отменять комиссии за переводы самому себе в другие финансовые организации еще до вступления в силу закона. Тинькофф Банк и Альфа-банк сделали услугу бесплатной уже сейчас. В банке Дом.РФ также намерены запустить функционал бесплатных переводов самому себе раньше начала мая. Другие крупные игроки, включая ПАО Сбербанк и ВТБ, планируют исполнить норму закона в срок.

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