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Ставить брекеты в России стало еще дороже

SHOT: брекеты за год подорожали вдвое из-за курса доллара и санкций

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Shutterstock/FOTODOM

За последний год брекеты в России подорожали в два раза, до порядка 500 тыс. рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В 2023-м отечественные клиники закупали американские брекет-системы по параллельному импорту по 140 тыс. рублей за комплект. Сегодня их цена составляет около 280 тыс. за комплект. Более бюджетный аналог — брекеты из Китая за 230 тыс. рублей. Причем это только стоимость самих металлических конструкций.

Сопровождение лечения обойдется еще минимум в 150 тыс. рублей. В эту сумму входит: установка брекет-системы, замена дуг, наблюдение, обязательная профессиональная чистка раз в три месяца и многое другое.

Многим пациентам перед установкой брекетов также необходимо лечить или удалять зубы, что также не бесплатно.

Специалисты связывают такой резкий рост цен на выравнивание зубов с ослаблением рубля и проблемами с логистикой, особенно при импорте из США. Также на стоимости лечения сказывается высокий спрос на услугу — популярность брекетов в России продолжает расти, причем среди всех возрастов. Число посещений ортодонтов и стоматологов за год выросло на 5%.

Ранее россиянам объяснили, как не нарваться на выкачивание денег в стоматологии.

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