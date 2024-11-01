Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россияне тратят на «красивую улыбку»

Почта Банк: за один поход к ортодонту россияне отдают в среднем 18 тысяч рублей

close
Depositphotos

Средний чек похода к ортодонту за последний год вырос на 7% и достиг 17 920 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования Почта Банка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Расходы россиян на стоматологов также увеличились. Один поход к специалисту сегодня обходится в среднем в 3369 рублей, что на 7% превышает прошлогодний показатель.

Число посещений ортодонтов и стоматологов в России за период выросло на 5%.

Россияне поняли, что исправлять проблемы с зубами дешевле на ранних этапах и стали бережнее относиться к своему здоровью, заключили аналитики.

При этом россиян призвали осторожнее относиться к выбору стоматологической клиники. Крайне низкие цены на услуги, например, обещание поставить пломбу за тысячу рублей — должны насторожить. Как правило, это маркетинговый ход, который используется для завлечения клиента — после лечения ему придется заплатить гораздо больше, предупреждают эксперты.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают в индустрии красоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами