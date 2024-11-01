Стало известно, сколько россияне тратят на «красивую улыбку»

Средний чек похода к ортодонту за последний год вырос на 7% и достиг 17 920 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования Почта Банка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Расходы россиян на стоматологов также увеличились. Один поход к специалисту сегодня обходится в среднем в 3369 рублей, что на 7% превышает прошлогодний показатель.

Число посещений ортодонтов и стоматологов в России за период выросло на 5%.

Россияне поняли, что исправлять проблемы с зубами дешевле на ранних этапах и стали бережнее относиться к своему здоровью, заключили аналитики.

При этом россиян призвали осторожнее относиться к выбору стоматологической клиники. Крайне низкие цены на услуги, например, обещание поставить пломбу за тысячу рублей — должны насторожить. Как правило, это маркетинговый ход, который используется для завлечения клиента — после лечения ему придется заплатить гораздо больше, предупреждают эксперты.

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