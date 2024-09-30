Риелтор спрогнозировал падение цен на квартиры в новостройках к концу года

Ближе к Новому году на рынке новостроек должна состояться существенная коррекция цен вниз — у застройщиков просто не будет выбора. Такой прогноз в беседе с Tsargrad.tv высказал глава Гильдии риелторов России Константин Апрелев. По его словам, отмена льготной ипотеки «зажала девелоперов в тиски».

«Они будут вынуждены пересматривать цены. Несмотря на то, что в рамках их кредитных соглашений с банками минимальная цена продажи является жесткой для обеспечения кредитов. Но когда они не смогут заполнить эскроу-счета, не смогут получить кредит, не смогут продолжить стройки — они будут поставлены в очень непростую ситуацию», — сказал Апрелев.

Он добавил, что на сегодняшний день большое количество людей уходит на рынок аренды, где наоборот цены быстро растут.

Действующий член «Гильдии риэлторов Москвы», гендиректор агентства «Центральный Департамент Недвижимости» Анатолий Пысин до этого предрек снижение цен на новостройки в Москве на 5-10%.

Стоимость жилья на вторичном рынке, по его словам, будет меняться по-разному. В частности, самое ликвидное жилье старого фонда, к которым относятся панельки, хрущевки, брежневки, может подешеветь на 10-15%.

Ранее стало известно, в каких городах подорожали квартиры.