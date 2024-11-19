Ким Чен Ын встретился с главой Минприроды России

Лидер КНДР Ким Чен Ын 18 ноября в Пхеньяне провел встречу с главой Минприроды РФ Александром Козловым. Об этом сообщает радио «Голос Кореи».

Встреча прошла в рамках межправительственной комиссии России и Корейской Народно-Демократической Республики по торгово-экономическому сотрудничеству.

Козлов возглавляет российскую сторону данной комиссии с 2018 года. Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо является сопредседателем со стороны Северной Кореи.

В марте делегация Северной Кореи во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо прибыла в Москву и пробыла в столице несколько дней. Визит состоялся по случаю 75-летия заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между странами. В состав делегации также вошла художественная труппа Приморской сцены Мариинского театра России.

Встреча межправкомиссии прошла в сентябре 2023 года. Тогда переговоры проходили в Приморье. Северокорейский лидер прибыл туда на поезде. Тогда Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию.

Ранее глава КНДР назвал неизбежной войну на Корейском полуострове.