Названа основная проблема россиян перед пенсией

Россияне предпенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) и старше становятся социально незащищенными, потому что уже испытывают ограничения по возрасту на рынке труда, но пока не имеют права на пенсию. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Повышение пенсионного возраста (до 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин), которое является ключевым элементом реформы, в российских реалиях выглядит особенно проблематичным. При относительно низкой продолжительности жизни, особенно среди мужчин, и сложностях с трудоустройством людей предпенсионного возраста, эта мера фактически создает дополнительный период социальной незащищенности. А балльная система начисления пенсий, введенная в рамках реформы, оказалась крайне непрозрачной для большинства граждан», — отметил аналитик.

Антонов пояснил, что без возможности самостоятельно рассчитать свою будущую пенсию и понять, как трудовой стаж и заработок влияют на ее размер, человек испытывает неопределенность и социальную тревожность. Стоимость пенсионного балла, хоть и увеличилась с 123,76 до 133,05 рубля в 2024 году, не поспевает за реальным ростом цен, подчеркнул эксперт. С 2025 года балл будет стоить 142,76 рубля.

Аналитик назвал особенно показательной ситуацию с накопительной частью пенсии. По словам эксперта, ее «временная» заморозка с 2014 года фактически лишила будущих пенсионеров возможности формировать дополнительные накопления через государственную пенсионную систему. Эти средства, которые могли бы работать на благосостояние будущих пенсионеров, используются для текущих выплат, что создает риски долгосрочной устойчивости пенсионной системы, уточнил Антонов.

«При этом меры социальной поддержки, такие как компенсация расходов на ЖКХ или льготный проезд, хотя и существуют, но не решают фундаментальной проблемы недостаточности базового пенсионного обеспечения. Когда основная пенсия не покрывает базовых потребностей в питании и лекарствах, льготы на проезд в общественном транспорте выглядят явно недостаточной мерой поддержки», — подчеркнул аналитик.

Он уточнил, что сравнение опыта России с другими странами показывает, что эффективная социальная защита пожилых людей требует комплексного подхода: достойного базового уровня пенсий, развитой системы добровольных накоплений, качественного медицинского обслуживания и продуманной системы социальной поддержки.

Особенно тревожным Антонов назвал тот факт, что реформа не предлагает действенных механизмов для улучшения положения наиболее уязвимых категорий пенсионеров — тех, кто получает минимальные пенсии или страдает хроническими заболеваниями, требующими постоянных расходов на лечение. Для этих людей разрыв между их потребностями и возможностями продолжает расти, заключил аналитик.

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