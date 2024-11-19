Экономист допустил, что вклады россиян превысят 60 трлн рублей в 2025 году

Средний размер вклада россиян с начала 2024 года вырос на 46 тыс. рублей, до 370 тыс. рублей на 1 октября. В 2025 году тенденция продолжится, и можно ожидать такого же роста суммы вложений в депозиты от граждан. Объем вкладов россиян превысит 60 трлн рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, проанализировав официальную статистику.

По оценке экономиста, только за последние три месяца (в сравнении с 1 июля 2024 года) средний размер вклада увеличился на 32 тыс. рублей. Рост к 1 января 2022 года составил 97 тыс. рублей (+36%).

«2024 год вполне можно назвать годом вкладов. Думаю, тенденции роста вложений в депозиты продолжатся и в следующем году. Соответственно, и следующий год будет годом вкладов. Если на 1 января 2022 года во вкладах находилось около 35 трлн рублей, то сейчас — уже практически 52 трлн рублей. Сумма средств россиян на вкладах однозначно продолжит свой рост в 2025 году: в следующем году мы преодолеем отметку в 60 трлн рублей на вкладах физических лиц», — отметил Балынин.

Экономист уточнил, что за 2023 год сумма средств россиян на вкладах выросла на 8 трлн рублей, а за девять месяцев 2024 года — еще на 15% (на 6,7 трлн рублей). При этом более 92% денег россияне разместили в рублевых вкладах. Доверие граждан к рублю увеличилось: это неоспоримый факт, подчеркнул экономист.

По его словам, росту вкладов россиян будут способствовать высокие ставки по депозитам и рост зарплат.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Ставки по вкладам сейчас составляют 18-21%.

Ранее россиянам посоветовали положить деньги на несколько вкладов в январе.