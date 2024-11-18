Россиянам посоветовали положить деньги на несколько вкладов в январе

Россиянам стоит открыть вклады на разные сроки — три месяца, полгода, год и три года — в январе 2025 года, распределив таким образом сбережения. Ставки по депозитам на эти сроки превысят 20% годовых в каждом случае, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В январе 2025 года я бы порекомендовал разложить имеющуюся сумму на несколько вкладов с разными сроками. По вкладам на три года я бы рекомендовал поискать те предложения, где предусмотрена возможность пополнения. Думаю, что в январе 2025 года будут предложения со ставками более 20% по каждому из этих сроков. В декабре возможен рост ставок по вкладам из-за приближающегося Нового года (банки любят проводить специальные новогодние акции, особенно для новых клиентов) и вероятного повышения ключевой ставки», — пояснил экономист.

По прогнозу Балынина, после новогодних праздников рост депозитных ставок прекратится, но уже в третьей декаде января — начале февраля (по мере приближения к 14 февраля: именно тогда состоится первое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в 2025 году) движение ставок будет зависеть от понимания траектории решения Банка России по ключевой ставке.

Но в любом случае в 2025 году ставки по вкладам будут привлекательными: их размер будет выше инфляции, заключил экономист.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Ставки по вкладам сейчас достигают 18-21%.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки 20 декабря.