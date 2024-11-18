Раскрыт средний заработок Деда Мороза в России за сезон

Согласно данным агрегированной базы центра «Профессии будущего», актер на роль Деда Мороза может зарабатывать от 120 до 200 тысяч рублей за сезон. Об этом в беседе с РИАМО сообщила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

«Итоговая сумма будет зависеть от количества заказов и отработанных часов. За эти деньги артисту нужно приезжать к клиентам на дом, поздравлять детей и проводить праздничную программу. Новые костюмы и машина с водителем предоставляются», — рассказала Бухвалова.

При этом, по ее словам, доход Снегурочки оказался значительно меньше — от 70 до 90 тысяч рублей.

Чаще всего актеров на роли Деда Мороза и Снегурочки нанимают отели, ивент-агентства, торговые центры, школы и частные лица. Основной доход, как правило, приносят корпоративы и утренники, добавила она.

13 ноября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что «Поезд Деда Мороза» отправился в очередное новогоднее путешествие по городам России из Великого Устюга. По словам главы региона, состав проедет через всю страну, остановится в 64 городах, а к 11 января вернется в пункт отправления.

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