Дед Мороз рассказал, какой самый необычный подарок дарили ему на день рождения

Самым необычным подарком, который Дед Мороз получил на свой день рождения, отмечаемый 18 ноября, стал щенок самоеда. Об этом он рассказал в беседе с «Москвой 24».

Дед Мороз сообщил, что такой подарок ему преподнесли в 2023 году и он назвал щенка Платошкой. Он отметил, что часто получает подарки от своих гостей, в частности от посетителей Московской усадьбы, которые приезжают из разных городов и регионов.

«У меня даже есть специальная комната, где я храню эти замечательные вещи. Но самый лучший подарок — это ваше хорошее настроение и улыбки!» — добавил он.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале сообщил, что «Поезд Деда Мороза» отправился в очередное новогоднее путешествие по городам России из Великого Устюга. В передвижной резиденции можно будет не только встретиться с Дедом Морозом, но и пройти разнообразные квесты со сказочными помощниками, а также посетить кукольный театр.

Филимонов отметил, что «Поезд Деда Мороза» будет путешествовать по всей России, останавливаясь в 64 городах, и к 11 января вернется в Великий Устюг.

Ранее сообщалось, что шоу «Тайна семьи Деда Мороза» пройдет во Дворце Ирины Винер.