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Дед Мороз рассказал, какой самый необычный подарок дарили ему на день рождения

Дед Мороз: щенок самоеда стал самым необычным подарком на день рождения

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Shutterstock

Самым необычным подарком, который Дед Мороз получил на свой день рождения, отмечаемый 18 ноября, стал щенок самоеда. Об этом он рассказал в беседе с «Москвой 24».

Дед Мороз сообщил, что такой подарок ему преподнесли в 2023 году и он назвал щенка Платошкой. Он отметил, что часто получает подарки от своих гостей, в частности от посетителей Московской усадьбы, которые приезжают из разных городов и регионов.

«У меня даже есть специальная комната, где я храню эти замечательные вещи. Но самый лучший подарок — это ваше хорошее настроение и улыбки!» — добавил он.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале сообщил, что «Поезд Деда Мороза» отправился в очередное новогоднее путешествие по городам России из Великого Устюга. В передвижной резиденции можно будет не только встретиться с Дедом Морозом, но и пройти разнообразные квесты со сказочными помощниками, а также посетить кукольный театр.

Филимонов отметил, что «Поезд Деда Мороза» будет путешествовать по всей России, останавливаясь в 64 городах, и к 11 января вернется в Великий Устюг.

Ранее сообщалось, что шоу «Тайна семьи Деда Мороза» пройдет во Дворце Ирины Винер.

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