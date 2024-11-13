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«Поезд Деда Мороза» отправился в новое путешествие из Великого Устюга

Губернатор Филимонов: «Поезд Деда Мороза» отправился в очередное путешествие

«Поезд Деда Мороза» отправился в очередное новогоднее путешествие по городам России из Великого Устюга. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«В добрый путь! Проводили в дальнее странствие главного героя новогодних праздничных событий — Дедушку Мороза», — написал глава региона.

Филимонов добавил, что «Поезд Деда Мороза» проедет через всю Россию, остановится в 64 городах, а к 11 января вернется в Великий Устюг.

По словам губернатора, в передвижной резиденции можно будет встретиться с Дедом Морозом. Кроме того, там можно будет пройти различные квесты со сказочными помощниками, а также побывать в кукольном театре.

Среди прочего гости смогут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней. Еще в каждом населенном пункте пройдет бесплатная программа со спектаклем.

«Поезд Деда Мороза» — это совместный проект »РЖД» и правительства Вологодской области. Поезд в этот раз проедет более 30 тысяч километров. Сам поезд — это празднично оформленная передвижная резиденция волшебника Нового года.

Сам же Всероссийский Дед Мороз живет и работает в своей резиденции в Великом Устюге. Здесь туристы могут увидеть двухэтажный деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом. Кроме того, гости смогут пройти по «тропе сказок», заглянуть в зимний сад и посетить зоосад. Также здесь есть гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница.

Ранее были названы лидирующие направления для путешествий зимой.

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