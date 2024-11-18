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В компании «Самолет» сменился гендиректор

Новым генеральным директором девелопера «Самолет» стала Анна Акиньшина

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ГК «Самолет»

Новым генеральным директором девелоперской компании «Самолет» назначена Анна Акиньшина, ранее занимавшая пост финансового директора. Об этом сообщает РИА Новости.

Акиньшина сменила Андрея Иваненко, руководившего компанией с марта текущего года. Он останется членом совета директоров «Самолета».

Акиньшина приступит к своей новой работе 19 ноября. В компании она уже два года и до нового назначения отвечала за финансовый блок девелопера.

До прихода в «Самолет» Акиньшина занимала руководящие должности в таких фирмах, как «Магнит», Х5 Retail Group и «Сбер Еаптека». Россиянка имеет международную квалификацию по управленческому учету и управлению эффективностью бизнеса CIMA, обладает дипломом по Международной финансовой отчетности DipIFR.

В начале ноября сообщалось, что новым гендиректором входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации может стать Вадим Бадеха, который возглавляет Объединенную двигателестроительную корпорацию. Он заменит Юрия Слюсаря.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректор «Коммерсанта» назначен советником министра просвещения.

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