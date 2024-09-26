Экс-гендиректор «Коммерсанта» назначен советником министра просвещения

Бывший гендиректор издательского дома «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назначен советником министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Об этом сообщается на сайте министерства.

Желонкин был президентом ИД «Коммерсантъ» с 2013 года, в 2016 году стал генеральным директором. С 2018 года был и главным редактором одноименной газеты. Свою должность он покинул в начале августа, гендиректором вместо него назначили Романа Уманского, а главредом — Михаила Лукина.

«Ведомости» в июле сообщали, что Желонкин может занять должность заместителя министра просвещения.

Желонкин в 2010–2011 годах занимал пост гендиректора медиагруппы «Звезда». До прихода в «Ъ» он работал заместителем полпреда президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Ранее стало известно, кто стал новым гендиректором «ИКС холдинга».