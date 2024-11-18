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Банк России упростил требования к покупке банков

Центробанк разрешил не предоставлять бизнес-план при покупке российских банков

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Мария Девахина/РИА Новости

Центробанк упростил требования к документам для получения согласия при покупке банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Теперь вместо бизнес-плана достаточно представить оценку влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость покупателя и приобретаемого им актива.

Согласно новым требованиям, не нужно будет утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что банки из дружественных стран, в том числе из Китая и Вьетнама, заинтересованы в открытии филиалов в России.

С 1 сентября вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в РФ. До этого банки из других стран могли иметь в России только дочерние банки.

Ранее ЦБ утвердил список системно значимых кредитных организаций.

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