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В Госдуме рассказали о желании иностранных банков открыть филиалы в России

Аксаков: банки из КНР и Вьетнама заинтересованы в открытии филиалов в России

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«Газета.Ru»

Банки из дружественных стран, в том числе из Китая и Вьетнама, заинтересованы в открытии филиалов в России. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, слова которого передает РИА Новости.

«Банки из Китая, Вьетнама также рассматривают варианты открытия филиалов в России», — рассказал он.

С 1 сентября вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в РФ. До этого банки из других стран могли иметь в России только дочерние банки.

13 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России выдал предписания дочерним структурам иностранных банков, запрещающие им дискриминировать российских клиентов при проведении банковских операций, включая трансграничные платежи.

Регулятор также запретил дочерним структурам передавать материнским организациям или другим участникам иностранной банковской группы большой массив клиентской информации, включая персональные данные, для формирования «белых списков». Исключение составляет только информация, необходимая для проведения перевода.

Ранее ЦБ продлил ограничение на вывод средств из РФ.

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