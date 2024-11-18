Франция нарастила импорт СПГ из России

Импорт российского СПГ во Франции достиг рекордного уровня с начала поставок в 2018 году. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что росту французского импорта российского газа способствовали поставки немецкой государственной энергетической фирмы.

«Франция становится импортером СПГ, а часть этого СПГ затем отправляется в страны Восточной Европы, где он используется», — пояснил пресс-секретарь министерства энергетики Франции.

При этом Франция сокращает суммарное потребление СПГ и призывает ужесточить контроль за поставками СПГ из РФ и отказаться от зависимости от поставок топлива из РФ.

Авторы материала констатировали, что Европа остается привлекательным пунктом для назначения для грузов с российского завода по производству СПГ на полуострове Ямал в Арктике. Долгосрочные контракты на поставки российского газа заключили компании TotalEnergies SE, Naturgy Energy Group SA и German's Securing Energy for Europe GmbH.

До этого в Италии заявили, что американский СПГ вредит экологии Европы.

Ранее доходы США от импорта СПГ в Европу сократились до минимума с осени 2021 года.