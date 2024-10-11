Доходы США от поставок газа в Европу упали до трехлетнего минимума

По итогам августа США поставили в страны Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) на $753,6 млн. Это минимальный показатель с осени 2021 года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на американскую статистическую службу.

Доходы Штатов от импорта газа в ЕС в августе упали на 5% по сравнению с июлем, несмотря на то, что объем поставок по направлению вырос на 18%.

Ключевым покупателем американского СПГ в регионе остаются Нидерланды. На страну приходится четверть всех поставок в ЕС. В тройку лидеров также входят Испания и Италия.

В целом США сократили экспорт газа в августе на 9%, до $2,14 млрд.

Россия по итогам третьего квартала обогнала Соединенные Штаты по поставкам газа в Евросоюз. В июле — сентябре РФ направила на европейский рынок 13,3 млрд кубометров газа, США — 9,5 млрд кубометров. Доля России в европейском импорте выросла за счет переориентации американских поставок на более выгодное азиатское направление, пояснили аналитики.

Ранее стало известно о лазейке для поставок российского газа в Европу.