Эксперт спрогнозировал курс юаня на текущую неделю

Курс юаня на текущей неделе может показать восходящий тренд на фоне активного роста китайских розничных продаж. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Кроме того, по его словам, в числе позитивных для экономики КНР новостей рост промышленного производства, а также инвестиций в основной капитал.

«На стороне мировых позиций юаня — улучшение прогноза роста ВВП Китая в текущем году до 4,9% с 4,8%. При этом не добавляет оптимизма все еще актуальный кризис на рынке китайской недвижимости. А также напряженность на фоне ожидания, каким будет градус риторики новой власти в США по отношению к Китаю», — отметил эксперт.

Согласно его прогнозам, торговый диапазон юаня с 18 по 22 ноября составит 13,75-14,0 рубля.

Тимошенко также спрогнозировал курс доллара на текущую неделю в диапазоне 99,5-102,5 рубля, курс евро — 105-108 рублей. По его словам, в ближайшие месяцы возможна повышенная волатильность денежной единицы РФ на фоне близости новогодних праздников и роста бюджетных расходов.

Ранее экономист объяснил, почему курс доллара взлетел до 100 рублей.