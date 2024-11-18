Экономист предрек рост курса доллара до 102 рублей с 18 по 22 ноября

Высокая ключевая ставка Банка России продолжает поддерживать курс рубля. Однако рост геополитических рисков может ослабить российскую валюту. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. В ближайшие месяцы, по его словам, возможна повышенная волатильность денежной единицы РФ на фоне близости новогодних праздников и роста бюджетных расходов.

«Укрепление доллара обусловлено расшивкой платежей импортеров, снижением цен на нефть на фоне снижения эскалации в ближневосточном регионе. А также приходом [избранного президента США Дональда] Трампа, от которого ждут ведения торговых войн и введения тарифных барьеров, что может сказаться на снижении темпов роста мировой экономики», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что снижение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) способно в перспективе ослабить доллар. Согласно прогнозам эксперта, курс доллара с 18 по 22 ноября составит 99,5-102,5 рубля, курс евро — 105-108 рублей.

Как отмечала старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, рубль может укрепиться в начале 2025 года из-за сезонного снижения деловой активности и импорта.

14 ноября доллар на Мосбирже впервые за долгое время превысил отметку в 100 рублей. Тем не менее к концу недели курс снова опустился ниже этого уровня.

Ранее эксперт назвала благоприятный курс рубля для экономики России.