Эксперт назвала благоприятный курс рубля для экономики России

Инвестиционный советник, основатель университета инвестиций Юлия Кузнецова в интервью RuNews24.ru объяснила, какой курс рубля выгоден российской экономике. Она отметила, что это значение является плавающим и зависит, в том числе, от спроса на валюту.

«В РФ имеется фонд национального благосостояния, в который направляются дополнительные доходы от продажи нефти сверх базовой цены. Такая цена на текущий момент определена как цена 60$ за баррель. Если цена нефти выше этого значения, то курс на текущий момент 85-95 рублей за доллар покрывает частично дефицит бюджета», — пояснила эксперт.

Если стоимость нефти будет ниже, то и курс будет выше данного значения, добавила она.

Согласно прогнозу аналитика «БКС Мир инвестиций» Дениса Буйволова, в конце года доллар будет стоить 96-100 рублей, евро — 104-107 рублей, а юань — 13,5-14 рублей.

По его мнению, рубль может и укрепиться в конце года, но с довольно небольшой вероятностью. Эксперт отметил, что это возможно в случае роста цен на нефть при обострении ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Буйволова, геополитика может помочь рублевым активам и в другом плане — если избранный на днях президентом США Дональд Трамп подаст сигналы, благоприятные для перспектив восстановления диалога с Россией.

Ранее россиян предупредили о проблемах с обменом долларов старого образца за рубежом.