Финансирование семейной ипотеки в 2025 году увеличат втрое

Проект федерального бюджета на 2025 год предполагает увеличение финансирования всех крупных соцпрограмм на общую сумму в 133 млрд рублей. В том числе семейная ипотека вырастет в три раза, рассказал зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев Общественной Службе Новостей.

Поправки бюджета также включают в себя выделение 1,6 млрд рублей на поддержку дальневосточных семей и 1,1 млрд рублей – на поддержку инвалидов и их семей. Еще 3 млрд рублей планируется выделить на развитие инфраструктуры детского отдыха.

«И это только часть значительных изменений, заложенных в проекте бюджета, призванных улучшить качество жизни граждан и укрепить социально-экономическую основу страны», — отметил Толмачев.

Еще одной важной задачей на будущий год он назвал финансирование отрасли сельского хозяйства. Всего в этом направлении имеют значение четыре программы, общий бюджет которых в 2025 году составит 550 млрд рублей. В том числе речь идет о комплексном развитии сельских территорий, на которую планируется выделить 116 млрд рублей. Она предполагает развитие социальной сельской инфраструктуры, напомнил парламентарий.

Еще 1 трлн 452 млрд рублей пойдет на научно-технологическое развитие – депутат назвал это «беспрецедентным финансовым вливанием». Ожидается, что эта сумма увеличится в будущем году на 20 млрд рублей, а в течение еще трех лет – на 60 млрд рублей.

Напомним, накануне Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета РФ на 2025 год, а также плановые показатели на 2026–2027 годы. Третье чтение проекта состоится 21 ноября. Согласно документу, ожидаемые доходы бюджета на 2025 год составят 40,296 трлн рублей, а расходы — 41,469 трлн рублей. Главными источниками покрытия дефицита будут внутренние государственные заимствования.

Ранее в Минфине рассказали, хватит ли лимитов по «Семейной ипотеке» до конца года.