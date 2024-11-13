Хуснуллин рассказал о перспективах расширения льготной ипотеки

Российское правительство пока не будет разрабатывать новые льготные ипотечные программы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе «Открытого диалога», передает ТАСС.

Он напомнил, что на сегодняшний день в России действуют семейная ипотека, ипотека для IT-специалистов и сельская ипотека.

«По остальным пока, так как это капиталозатратное для бюджета мероприятие, мы расширяться пока не будем», — сказал он.

По словам вице-премьера, нужно подождать, пока инфляция снизится. Хуснуллин подчеркнул, что вопрос по ипотеке будет оцениваться взвешенно.

«Мы будем донастраивать», — заключил вице-премьер.

В октябре Хуснуллин заявил, что до тех пор, пока уровень инфляции в России не снизится, ипотека не будет развиваться за счет государства. По его информации, сейчас инфляция в строительстве выше, чем по стране. Властям предстоит понаблюдать за тем, что будет с инфляцией, после чего вице-премьер обратится к правительству с дополнительными мерами по поддержке ипотеки.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано снижение цен на вторичное жилье.