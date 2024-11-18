Forbes назвал лидеров рейтинга российских инвесторов

Российская энергетическая компания «Газпром» вновь заняла первое место в ежегодном рейтинге 30 крупнейших компаний РФ по объему инвестиций. Об этом пишет журнал Forbes.

«Газпрому» удалось занять лидирующую позицию в связи с тем, что в прошлом году инвестиции компании выросли на 10% и превысили 2,5 трлн рублей.

В тройку крупнейших инвесторов также вошли «Роснефть» (инвестиции увеличились на 15% и достигли почти 1,3 трлн рублей) и РЖД (инвестиции выросли на 39%, до 1,26 трлн рублей).

В издании подчеркнули, что суммарные инвестиции компаний, входящих в рейтинг Forbes, несмотря на западные санкции, выросли на 25% и достигли 12,06 трлн рублей по итогам 2023 года.

В конце августа сообщалось, что основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг Forbes 20 богатейших женщин России за 2024 год. Капитал предпринимательницы в 2024 году оценили в $5,5 млрд. Второе место после нее заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в $2,45 млрд. В мае 2022 года она получила от супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро». На третьем месте оказалась Варвара Скоч — дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча, ее капитал в этом году составил $2,2 млрд.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг 167 лучших компаний — работодателей России.