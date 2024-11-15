Названы лучшие работодатели России

Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России. Список размещен на сайте издания.

Работодателей распределили по четырем категориям: «платина», «золото», «серебро» и «бронза».

Компании оценивали по показателям в таких метриках ESG-повестки: «экология», «сотрудники и общество» и «корпоративное управление».

В публикации отмечается, что основным методом исследования стало анкетирование, опросник отправляли в крупнейшие компании России. Отдельно он был доступен для заполнения на сайте издания.

Информацию по компаниям, которые не представляли данные о себе, взяли из годовых отчетов.

До этого в Альфа-Банке заявили, что кредитная организация второй год подряд получила «платиновый» статус как лучший работодатель России по версии Forbes.

Одним из главных критериев при оценке стали инициативы банка в сфере HR, которые направлены на создание привлекательной рабочей среды и развитие сотрудников.

Ранее сообщалось, что российские работодатели внедряют ценностное предложение для поиска кандидатов.