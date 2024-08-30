Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг богатейших женщин России

Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг Forbes 20 богатейших женщин России за 2024 год.

Капитал предпринимательницы в 2024 году оценили в $5,5 млрд. Второе место после нее заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в $2,45 млрд. В мае 2022 года она получила от супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро».

На третьем месте оказалась Варвара Скоч — дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. Ее капитал в этом году составил $2,2 млрд. В декабре 2020 года она стала владелицей доли в холдинге USM.

Четвертое место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина с капиталом в $1,3 млрд. На пятом месте расположилась Наталья Луценко, которая контролирует 50% в группе «Содружество» — одном из крупнейших переработчиков семян масличных культур. Ее состояние оценили в $1,25 млрд.

Незадолго до этого французский предприниматель, владелец группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно вернулся в топ-3 богатейших людей планеты. Самым богатым человеком мира на сегодняшний день является владелец Tesla Motors и SpaceX Илон Маск. Капитал американского бизнесмена составляет $239 млрд. Тройку замыкает основатель Amazon Джефф Безос, чьи активы оцениваются в $199 млрд.

Ранее суд оставил без движения иска Татьяны Бакальчук о расторжении брака.