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Россиянам рассказали, кто будет платить четырехкратный транспортный налог

«За рулем»: владельцам гибридов увеличили транспортный налог в четыре раза

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Depositphotos

Владельцы гибридных автомобилей должны платить транспортный налог почти в четыре раза выше, нежели другие автомобилисты. Это связано с действующей в России методикой расчета мощности двигателей внутреннего сгорания и электромоторов, сообщает журнал «За рулем».

Издание отмечает, что ранее вице-премьер Денис Мантуров охарактеризовал производство гибридных автомобилей как приоритетное направление для автопрома в России, но возможно, что преференции будут действовать только в отношении автомобилей отечественной сборки. Например, мощность гибридного Toyota RAV4 в Германии составляет 178 л.с., но российскому владельцу налоговая оценка присваивается из расчета 280 л.с., из-за чего налог увеличивается на 43 тыс. рублей. Проблемы с регистрацией мощности у гибридов ухудшились после ухода с рынка европейских автопроизводителей.

У Госавтоинспекции нет единого подхода для оценки мощности гибридных автомобилей, этот факт подтвердили и в Росстандарте, когда признали, что методики расчёта для гибридов нет, пишет «За Рулем».

Ранее сообщили, что в России возросла популярность гибридных автомобилей.

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