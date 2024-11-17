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Объем торговли продукцией АПК между Китаем и Россией может превысить $50 млрд

Цзэн Айго: объем торговли продукцией АПК между КНР и РФ может превысить $50 млрд

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Объем торговли сельскохозяйственной продукцией между КНР и РФ в будущем может превысить $50 млрд. Об этом сообщил президент Сычуаньской ассоциации в России и странах СНГ, полномочный представитель Сычуаньской международной торговой палаты в РФ Цзэн Айго, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона сейчас активно продвигает поставки товаров в Китай.

«Я думаю, что в будущем объем торговли составит $50 млрд или даже больше», — заявил Айго.

По его словам, в последнее время связи между РФ и провинцией Сычуань развиваются быстрыми темпами. Он добавил, что сейчас электромеханическая продукция и автомобили теперь поставляются в Россию, а в Китай импортируется сельскохозяйственная продукция.

До этого торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты продолжат оставаться крупнейшим торгово-экономическим партнером РФ на Ближнем Востоке несмотря на любые обстоятельства. По его словам, российская сторона находится на стадии зрелых отношений с ОАЭ. Все совместные проекты государств носят долгосрочный и устоявшийся характер.

Ранее стало известно, что доля рубля в торговле с Азией достигла рекорда.

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