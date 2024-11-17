Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Торгпред РФ назвал ОАЭ крупнейшим партнером Москвы на Ближнем Востоке

Торгпред РФ Терехин: ОАЭ стали крупнейшим партнером России на Ближнем Востоке

close
Ahmed Jadallah/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты продолжат оставаться крупнейшим торгово-экономическим партнером РФ на Ближнем Востоке несмотря на любые обстоятельства. Об этом заявил торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин в кулуарах ежегодного международного бизнес-форума «Мир возможностей», передает ТАСС.

«ОАЭ не первый год являются крупнейшим торгово-экономическим партнером России среди стран Ближнего Востока», — заявил он.

По словам Терехина, российская сторона находится на стадии зрелых отношений с ОАЭ. Все совместные проекты государств носят долгосрочный и устоявшийся характер. Он добавил, что за последние три года наблюдался заметный рост торговли между странами. По его словам, российско-эмиратское сотрудничество продолжит развиваться и никакие политические причины его не остановят.

До этого стало известно, что Словакия по итогам августа стала главным покупателем российских товаров среди всего Евросоюза. Страна оказалась на первом месте. В конце лета Словакия нарастила закупки продукции из России в 2,1 раза. В результате объем импорта достиг €320,9 млн.

Ранее России предрекли резкий рост торговли с Ираном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами