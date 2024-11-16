Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Доля рубля в торговле с Азией достигла рекорда

ЦБ: доля рубля при расчетах за импорт с Азией впервые поднялась выше 40%

close
Depositphotos

По итогам июля — сентября доля рубля в расчетах за импорт со странами Азии достигла 43,6%. Российская валюта впервые преодолела рубеж в 40% по этому направлению Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

За год доля рубля в торговле с азиатскими странами выросла на 20,2 процентного пункта.

Между тем доля «дружественных» валют в расчетах России с Азией составила 44,1%, что является минимальным показателем с первого квартала 2023 года.

На доллар и евро в июле — сентябре пришлось 12,3% платежей. По сравнению с прошлым годом значение сократилось на 8,6 процентного пункта.

На днях курс доллара превысил 100 рублей. Чего ждать от курса валют к концу года — в материале «Газеты.Ru».

Ранее торги юанем на Мосбирже упали до двухлетнего минимума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами