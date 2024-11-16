Доля рубля в торговле с Азией достигла рекорда

По итогам июля — сентября доля рубля в расчетах за импорт со странами Азии достигла 43,6%. Российская валюта впервые преодолела рубеж в 40% по этому направлению Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

За год доля рубля в торговле с азиатскими странами выросла на 20,2 процентного пункта.

Между тем доля «дружественных» валют в расчетах России с Азией составила 44,1%, что является минимальным показателем с первого квартала 2023 года.

На доллар и евро в июле — сентябре пришлось 12,3% платежей. По сравнению с прошлым годом значение сократилось на 8,6 процентного пункта.

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Ранее торги юанем на Мосбирже упали до двухлетнего минимума.