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Цена золота упала до самого низкого значения за три года

Reuters: цена золота упала на самый низкий уровень за три года

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Depositphotos

Стоимость золота за последнюю неделю упала почти на 5%, что стало самым большим снижением за три года. Об этом сообщило агентство Reuters.

По мнению экономистов, причиной стали укрепление доллара США и ожидания инвесторов по поводу относительно более высокой инфляции и тарифной политики избранного президента Дональда Трампа, которая, предположительно, подстегнет инфляцию и замедлит смягчение ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

«Пока на золото негативно повлияло избрание Трампа, но ситуация может измениться», — сказал аналитик рынка Kinesis Money Карло Альберто Де Каса.

Помимо золота, также упала стоимость серебра, платины и палладия.

Во вторник стоимость золота опускалась ниже отметки в $2800 за унцию. Драгоценный металл не торговался так дешево с 19 сентября.

Ранее Россия вошла в тройку крупнейших производителей золота в мире.

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