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Золото подешевело до двухмесячного минимума

Стоимость золота на бирже опустилась ниже $2600 за унцию впервые с 19 сентября

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Илья Наймушин/РИА Новости

Стоимость золота утром во вторник опускалась ниже отметки в $2800 за унцию. Драгоценный металл не торговался так дешево с 19 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже (CME).

Декабрьский контракт на золото в моменте падал до $2597 за унцию. По состоянию на 12:15 по московскому времени драгоценный металл торговался по $2601,3 за унцию (-0,63%).

Всего две недели назад биржевая цена золота установила исторический рекорд. 30 октября фьючерс на драгметалл впервые поднялся выше $2800 за унцию. Тогда аналитики объясняли новые рекорды на рынке ростом спроса на активы-убежища на фоне сохраняющихся опасений по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности относительно выборов президента в США.

С начала года золото подорожало более чем на 35%. В январе цена драгметалла не превышала и $2100 за унцию.

Ранее золотые резервы России впервые превысили $200 млрд.

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